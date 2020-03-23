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Внаслідок тюремного бунту у Колумбії загинули 23 людини

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У результаті безладів у в'язниці в столиці Колумбії Боготі пізно ввечері в суботу 23 ув'язнених загинули і 83 отримали поранення, заявила напередодні міністр юстиції країни Маргарита Кабелло. Затримані протестували проти санітарних умов на тлі пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, тридцять два поранених в’язні були госпіталізовані, заявила міністр юстиції, сім тюремних охоронців також отримали поранення. Два охоронці перебувають в критичному стані.

“Минулої ночі в тюрмі Ель-Модело була здійснена спроба масової втечі злочинців, а в різних центрах утримання під вартою по всій країні відбулися заворушення”, — сказала Кабелло.

Пізно ввечері в суботу в соціальних мережах були розміщені відео, на яких було видно, що відбувається всередині тюрем. На деяких видно невеликі пожежі, на інших — поранених ув’язнених і охоронців.

В одному відео чоловік каже, що ув’язнені були “кинуті як собаки” під час спалаху вірусу.

За словами Кабелло, під час заворушень ув’язненим не вдалося втекти.

“Немає ніяких санітарних проблем, які викликали б цей план і ці заворушення. Немає жодної інфекції, ні ув'язненого, ні тюремного, ні адміністративного співробітника з коронавірусом”, - додала вона.

За даними міністерства юстиції країни, у 132 в’язницях Колумбії може утримуватися 81 000 ув’язнених, але в них утримують понад 121 000 в’язнів.

Як повідомляв УНН, в Італії заходи щодо стримування коронавируса привели до тюремних бунтів, загинуло 6 осіб

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