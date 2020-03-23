Внаслідок тюремного бунту у Колумбії загинули 23 людини

КИЇВ. 23 березня. УНН. У результаті безладів у в'язниці в столиці Колумбії Боготі пізно ввечері в суботу 23 ув'язнених загинули і 83 отримали поранення, заявила напередодні міністр юстиції країни Маргарита Кабелло. Затримані протестували проти санітарних умов на тлі пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на Reuters.