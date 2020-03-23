Вследствие тюремного бунта в Колумбии погибли 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате беспорядков в тюрьме в столице Колумбии Боготе поздно вечером в субботу 23 заключенных погибли и 83 получили ранения, заявила накануне министр юстиции страны Маргарита Кабелло. Задержанные протестовали против санитарных условий на фоне пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, тридцать два раненых заключенных были госпитализированы, заявила министр юстиции, семь тюремных охранников также получили ранения. Два охранника находятся в критическом состоянии.
"Прошлой ночью в тюрьме Эль-Модело была предпринята попытка массового бегства преступников, а в различных центрах содержания под стражей по всей стране прошли беспорядки", - сказала Кабелло.
Поздно вечером в субботу в социальных сетях были размещены видео, на которых было видно, что происходит внутри тюрем. На некоторых видны небольшие пожары, на других - раненые заключенные и охранники.
В одном видео человек говорит, что заключенные были "брошены как собаки" во время вспышки вируса.
По словам Кабелло, во время беспорядков заключенным не удалось бежать.
"Нет никаких санитарных проблем, которые вызвали бы этот план и эти беспорядки. Нет никакой инфекции, ни заключенного, ни тюремного, ни административного сотрудника с коронавирусом", - добавила она.
По данным министерства юстиции страны, в 132 тюрьмах Колумбии может содержаться 81 000 заключенных, но в них содержится более 121 000 заключенных.
Как сообщал УНН, в Италии меры по сдерживанию коронавируса привели к тюремным бунтам, погибли 6 человек.