Україна закликає РФ перевірити на коронавірус утримуваного кримськотатарського активіста

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України стурбоване загрозою здоров’ю незаконно утримуваного Росією громадянина України Сервера Мустафаєва і наполягає на негайному проведенні його медичного обстеження в спеціалізованому медичному закладі, у тому числі з метою виключення можливості його зараження короновірусною інфекцією COVID-19, та забезпеченні кваліфікованою лікарською допомогою в умовах місця несвободи. Про це йдеться в коментар МЗС, оприлюдненому пресслужбою відомства, передає УНН.