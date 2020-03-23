Україна закликає РФ перевірити на коронавірус утримуваного кримськотатарського активіста

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України стурбоване загрозою здоров’ю незаконно утримуваного Росією громадянина України Сервера Мустафаєва і наполягає на негайному проведенні його медичного обстеження в спеціалізованому медичному закладі, у тому числі з метою виключення можливості його зараження короновірусною інфекцією COVID-19, та забезпеченні кваліфікованою лікарською допомогою в умовах місця несвободи. Про це йдеться в коментар МЗС, оприлюдненому пресслужбою відомства, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із не забезпеченням російською стороною необхідного медичого обстеження та лікування незаконно утримуваному на території РФ громадянину України Серверу Мустафаєву”, — наголосили в МЗС.

Повідомляється, що протягом останніх днів у Сервера тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі, а, з огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу COVID-19, це тривожні симптоми, які ігноруються російською стороною.

Мустафаєв, кримськотатарський активіст і громадський діяч, вже майже два роки незаконно утримується Росією з політичних мотивів за сфабрикованими звинуваченнями у терористичній діяльності, зазначили в МЗС, а Російська Федерація свідомо нехтує важким станом здоров’я незаконно громадянина України та намагається його приховати.

“Наполягаємо на негайному проведенні медичного обстеження громадянина України С.Мустафаєва в спеціалізованому медичному закладі відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі з метою виключення можливості його зараження короновірусною інфекцією COVID-19, та забезпеченні кваліфікованою лікарською допомогою в умовах місця несвободи. Стурбовані тим, що вплив пандемії COVID-19 на медичну безпеку у в’язницях РФ та на окупованих територіях може мати системний характер, що поставить під серйозну загрозу здоров’я та життя незаконно утримуваних громадян України”, — наголошують дипломати.

У МЗС підкреслили, що виклик у вигляді пандемії нового вірусу — це “гарна нагода для РФ згадати про загальнолюдські цінності та норми міжнародного права”.

“Закликаємо міжнародне співтовариство посилити політичний, економічний та санкційний тиск на РФ з метою припинення грубих порушень Росією прав людини та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України”, — йдеться в коментарі дипломатів.

Нагадаємо, раніше уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову надати медичну допомогу Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову.

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