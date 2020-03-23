Украина призывает РФ проверить на коронавирус удерживаемого крымскотатарского активиста

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины обеспокоено угрозой здоровью незаконно удерживаемого Россией гражданина Украины Сервера Мустафаева и настаивает на немедленном проведении его медицинского обследования в специализированном медицинском учреждении, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы. Об этом говорится в комментарий МИД, обнародованном пресс-службой ведомства, передает УНН.