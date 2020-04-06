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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Денисова требует от российского омбудсмена проверить законность содержания крымчан в ШИЗО

Денисова требует от российского омбудсмена проверить законность содержания крымчан в ШИЗО

Киев  •  УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность относительно угрозы жизни и здоровью крымчан, которые находятся в тюрьмах России. И обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для защиты прав украинских граждан, а именно проверить правовые основания помещения их в ШИЗО. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Администрация исправительных колоний, где содержатся Айдер Салединов, Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев и Эмиль Джемаденов, помещает их в ШИЗО, чтобы в дальнейшем иметь формальные поводы для изменения условий содержания на более жесткие, что в том числе негативно влияет на их состояние здоровья и вызывает обострение хронических заболеваний", - написала Денисова.

В частности, она сообщает, что Айдер Салединов имеет проблемы с сердцем и зубами, Теймур Абдуллаев страдает от сердечной и печеночной недостаточности, хронического ринита и аллергии, в Узеира Абдуллаева диагностировано рожистое воспаление кожи, что вызывает повышение температуры тела, гнойные раны по всему телу и отек конечностей. В Эмиля Джемаденова хроническая язва желудка и пролапс митрального клапана.

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Также здоровье незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко ухудшается - в течение недели повышенная температура тела до 38 градусов и сухой удушающий кашель. Однако, комплексного медобследования и соответствующего лечения он не получает. В то же время, его переводят в медицинскую часть "ФКУ ИК 17 УФСИН России по Саратовской области", ведь она переполнена заключенными, которые болеют пневмонией.

Кроме того, все незаконно осужденные граждане Украины содержатся в камерных помещениях с ненадлежащими условиями без обеспечения средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарственными препаратами, в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, что подвергает их жизнь опасности и может иметь фатальные последствия.

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"Подчеркиваю, это нарушение пункта 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры с целью защиты прав граждан Украины, а именно проверить правовые основания помещения крымских татар в штрафные изоляторы исправительных учреждений", - сообщила омбудсмен.

Денисова требует обеспечить надлежащие условия содержания и необходимую медицинскую помощь всем незаконно осужденным гражданам Украины, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток предоставленных государствам-участникам и национальным превентивным механизмам в условиях пандемии коронавируса.

Ранее УНН писал, что Денисова попросила улучшить условия украинских граждан в тайских тюрьмах.

Украинские Национальные Новости

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