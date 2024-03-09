Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии
Киев • УНН
Президент США Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде.
Президент США Джо Байден раскритиковал встречу своего соперника на выборах Дональда Трампа с венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Вы знаете, с кем он (Трамп - ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который четко заявил, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры,
Детали
Он добавил, что видит будущее, "в котором мы защищаем демократию, а не преуменьшаем ее".
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида.
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