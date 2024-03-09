Байден розкритикував зустріч Трампа з прем'єром Угорщини
Київ • УНН
Президент США Джо Байден розкритикував свого суперника на виборах Дональда Трампа за зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Флориді.
Президент США Джо Байден розкритикував зустріч свого суперника на виборах Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Ви знаєте, з ким він (Трамп – ред.) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури,
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Він додав, що бачить майбутнє, "в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида.