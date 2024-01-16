Байден пригласил лидеров Конгресса обсудить законопроект о помощи Украине - Politico

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, чтобы обсудить текущие переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность для оказания помощи Украине и другим приоритетам. Об этом пишет Politico, передает УНН.

СМИ напоминает, что переговорщики в Сенате потратили месяцы на обсуждение потенциального двухпартийного соглашения о добавлении новых ограничений пограничной и иммиграционной политики к дополнительному запросу Байдена о выделении 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и пограничной безопасности. Эти переговоры еще не привели к соглашению.

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"Ожидается, что на мероприятии примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, спикер Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис", - говорится в сообщении.

По словам двух человек, ожидается, что на мероприятии также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе возглавляющие комитеты по ассигнованиям.

Дополнение

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина продолжает получать военную помощь США, несмотря на то, что у Пентагона заканчиваются деньги. По ее словам Украине "нужно больше оружия", а для этого срочно нужно принять новые законопроекты. При этом она считает, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут замороженные активы рф.