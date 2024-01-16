Байден запросив лідерів Конгресу обговорити законопроєкт про допомогу Україні - Politico

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, щоб обговорити поточні переговори щодо законопроєкту про видатки на національну безпеку для надання допомоги Україні та інші пріоритети. Про це пише Politico, передає УНН.

ЗМІ нагадує, що перемовники в Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди щодо додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до додаткового запиту Байдена про виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Ці переговори ще не привели до угоди.

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"Очікується, що на заході візьмуть участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл, спікер Майк Джонсон і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс", - йдеться у повідомленні.

За словами двох осіб, очікується, що на заході також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань.

Доповнення

Посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна продовжує отримувати військову допомогу США, незважаючи на те, що у Пентагону закінчуються гроші. За її словами Україні "потрібно більше зброї", а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроекти. При цьому вона вважає, що Конгрес США погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передадуть заморожені активи Росії.