Байден помиловал пятерых родственников перед передачей власти Трампу

В последние минуты на посту президента США Джо Байден превентивно помиловал пятерых членов своей семьи, поскольку опасается политических преследований со стороны Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что за несколько минут до инаугурации Трампа как 47-го президента США, Байден помиловал членов своей семьи: братьев Джеймса и Фрэнка, сестру Валери и их супругов.

Моя семья подвергается непрерывным нападениям и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль - это худший вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти атаки прекратятся

По словам информаторов издания, этот шаг частично был обусловлен обещанием Дональда Трампа назначить специального прокурора для расследования Байдена и его семьи.

Перед этим несколько членов семьи Байдена давали показания перед наблюдательной комиссией Палаты представителей, которая рассматривала обвинения в злоупотреблении влиянием. Это произошло в тот момент, когда Байден уже находился в Капитолии США, готовясь наблюдать за инаугурацией Трампа. Перед этим оба президента вместе с супругами приняли участие в традиционном чаепитии в Голубой комнате Белого дома