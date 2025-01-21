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Байден помилував п'ятьох родичів перед передачею влади Трампу

Байден помилував п'ятьох родичів перед передачею влади Трампу

Київ • УНН

 • 28828 перегляди

В останні хвилини президентства Байден помилував братів Джеймса і Френка, сестру Валері та їхні подружжя. Рішення пов'язане з побоюваннями щодо політичних переслідувань з боку нової адміністрації Трампа.

В останні хвилини на посаді президента США Джо Байден превентивно помилував п’ятьох членів своєї родини, оскільки побоюється політичних переслідувань з боку Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що за кілька хвилин до інавгурації Трампа як 47-го президента США, Байден помилував членів своєї родини: братів Джеймса та Френка, сестру Валері та їхні подружжя.

Моя сім'я піддається безперервним нападам і погрозам, мотивованим виключно бажанням заподіяти мені біль — це найгірший вид партійної політики. На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці атаки припиняться

- сказав Байден у своїй останній заяві на посаді президента.

За словами інформаторів видання, цей крок частково був зумовлений обіцянкою Дональда Трампа призначити спеціального прокурора для розслідування Байдена та його родини.

Перед цим кілька членів сім’ї Байдена давали свідчення перед наглядовою комісією Палати представників, яка розглядала звинувачення у зловживанні впливом. Це сталося в той момент, коли Байден уже перебував у Капітолії США, готуючись спостерігати за інавгурацією Трампа. Перед цим обидва президенти разом із подружжями взяли участь у традиційному чаюванні в Блакитній кімнаті Білого дому

- йдеться у дописі.

"Навіть якщо особи не вчинили нічого незаконного і зрештою будуть виправдані, сам факт розслідування або судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам", — зазначив Байден, завершуючи свою каденцію.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що залишив новому очільнику Америки Дональду Трампу записку, але не розкрив її змісту. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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