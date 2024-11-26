Байден помиловал индюков перед Днем благодарения

Президент США Джо Байден в понедельник провел традиционную церемонию помилования индюков перед Днем благодарения. Об этом информирует Голос Америки, передает УНН.

Детали

Обоих индюков доставили из штата Миннесота. Они весят более 18 кг каждый. Перед церемонией индюки по традиции ночевали в роскошном вашингтонском отеле Willard Intercontinental.

Исходя из вашего темперамента и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Пича (от англ. peach - персик, - ред.) и Блоссома (от англ. blossom - цвет, - ред.)

Действующий Президент США выразил желание закончить выступление на более серьезной ноте. Он сказал, что это событие знаменует собой официальное начало праздничного сезона в Вашингтоне.

Это моя последняя возможность в этом сезоне выступать здесь в роли вашего президента и выражать благодарность. Позвольте сказать вам, что это было честью моей жизни