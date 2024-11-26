Байден помиловал индюков перед Днем благодарения
Киев • УНН
Президент США Джо Байден провел традиционную церемонию помилования двух индюков из Миннесоты перед Днем благодарения. Птицы по имени Пич и Блоссом, весом более 18 кг каждая, ночевали в роскошном отеле Вашингтона.
Президент США Джо Байден в понедельник провел традиционную церемонию помилования индюков перед Днем благодарения. Об этом информирует Голос Америки, передает УНН.
Детали
Обоих индюков доставили из штата Миннесота. Они весят более 18 кг каждый. Перед церемонией индюки по традиции ночевали в роскошном вашингтонском отеле Willard Intercontinental.
Исходя из вашего темперамента и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Пича (от англ. peach - персик, - ред.) и Блоссома (от англ. blossom - цвет, - ред.)
Действующий Президент США выразил желание закончить выступление на более серьезной ноте. Он сказал, что это событие знаменует собой официальное начало праздничного сезона в Вашингтоне.
Это моя последняя возможность в этом сезоне выступать здесь в роли вашего президента и выражать благодарность. Позвольте сказать вам, что это было честью моей жизни
Традиции помилования индюков уже более 77 лет. В Белом доме эту церемонию начал президент Джордж Буш-старший в 1989 году.
Индейка - главное блюдо Дня благодарения в США, который в этом году празднуют в четверг 28 ноября.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9574, который предлагает ввести новый государственный праздник в Украине - День благодарения. Отмечать его предлагается ежегодно 22 октября
В Украине хотят установить новый праздник - День благодарения Богу25 дек. 2023, 14:19 • 28988 просмотров