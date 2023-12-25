В Украине хотят установить новый праздник - День благодарения Богу
Киев • УНН
Народные депутаты Украины предлагают ввести новый праздник - День благодарения Богу. В Раде зарегистрировали проект постановления № 10371.
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления, которое предусматривает установление в Украине нового праздника - День благодарения Богу. Об этом передает УНН со ссылкой на проект постановления №10371.
Детали
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которое предусматривает введение в Украине нового праздника - День благодарения Богу. Пока текст постановления отсутствует на сайте ВР. Авторами постановления выступили нардеп Виктор Мялик, к которому присоединились глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, спикер ВР Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко и другие.
Добавим
В октябре Виктор Мялик зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается установить в Украине новый праздник - День благодарения Богу, который бы отмечали в последнее воскресенье сентября. Также законопроект предлагал установить дополнительный выходной в этот день.
Напомним
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9574, который предлагает ввести новый государственный праздник в Украине - День благодарения.
В Украине хотят установить новый праздник - День благодарения Богу
Народные депутаты Украины предлагают ввести новый праздник - День благодарения Богу. В Раде зарегистрировали проект постановления № 10371.
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