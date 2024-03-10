Байден подписал законопроект для избежания шатдауна

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года, что позволяет избежать шатдауна. Об этом сообщается Белый дом, передает УНН.

Детали

Текущий финансовый год завершается в Соединенных Штатах 30 сентября. Документ содержит финансирование на сумму более 460 миллиардов долларов. Его подписание позволило американским властям продолжить работу правительства на указанный период.

Больше законопроект о финансировании низким ведомством более голосов приняла Палата представителей США, документ также одобрил Сенат.

Указанным проектом предусмотрено выделение средств для частей министерств и ведомств по низким направлениям, в частности - сельское хозяйство, торговлю, науку. При этом финансирование 6 оставшихся сообщений, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать очередного шатдауна.

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