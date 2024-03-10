Байден підписав законопроєкт для уникнення шатдауну
Київ • УНН
Байден підписав закон про фінансування федеральних агентств до 2024 фінансового року, уникнувши закриття уряду і забезпечивши фінансування в розмірі 460 мільярдів доларів.
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування низки федеральних відомств до кінця 2024 фінансового року, що дозволяє уникнути шатдауну. Про це повідомляється Білий дім, передає УНН.
Деталі
Поточний фінансовий рік завершується в Сполучених Штатах 30 вересня. Документ містить фінансування на суму понад 460 мільярдів доларів. Його підписання дозволило американській владі продовжити роботу уряду на зазначений період.
Більше законопроект про фінансування низьким відомством більш голосів ухвалила Палата представників США, документ також схвалив Сенат.
Вказаним проєктом передбачено виділення коштів для частин міністерств та відомств за низькими напрямками, зокрема — сільське господарство, торгівлю, науку. При цьому фінансування 6 повідомлень, що залишилися, включаючи Пентагон, має бути погоджено до 22 березня, щоб уникнути чергового шатдауну.
Байден підписав черговий тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну01.03.24, 21:25 • 27530 переглядiв