Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины
Байден поблагодарил фон дер Ляйен за выделение ЕС 50 миллиардов евро дополнительной финансовой помощи на поддержку обороны Украины от российской агрессии.
Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией
Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.
Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО
Парламент Венгрии соберется в понедельник по требованию оппозиционных партий, чтобы рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов
Президент Зеленский объявил, что почти 70 000 украинских солдат получили государственные награды с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле
Турецкая полиция убила мужчину, который взял в заложники семерых работников фабрики Procter & Gamble вблизи Стамбула на восемь часов в знак протеста против войны Израиля в Газе.
Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ
Сирийских граждан обманом заставляют подписывать контракты с российскими военными, обещая им работу и гражданство, а на самом деле отправляют воевать в Украину.
США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп
Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.
Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро
Президент Зеленский заявил, что решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро является четким сигналом Москве о том, что Европа стоит единым фронтом, но также и о том, что Украина ждет от Америки решений по обязательствам в сфере безопасности.
"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала
Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.
Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"
Оккупанты насильно мобилизуют рабочих Алчевского металлургического комбината в Луганской области для пополнения истощенных российских войск.