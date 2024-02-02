Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины

Президент США Джо Байден выразил благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен после того, как ЕС предоставил новый пакет финансовой поддержки Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

Детали

В телефонном разговоре между ними в четверг Байден высоко оценил "непоколебимую поддержку ЕС Украины".

В то же время он отметил, что средства "помогут Украине в борьбе с российской агрессией".

Президент Байден высоко оценил непоколебимую поддержку Европейского Союза Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии и воплощать евроатлантические стремления своих граждан говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула критическую важность постоянной поддержки Украины со стороны США, которая была необходима для усилий Украины по защите своих людей, городов и солдат в ее борьбе за свободу.

Напомним,

ЕС во время внеочередного саммита в Брюсселе в четверг решил предоставить Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи.

Предварительные условия, пересмотр и арестованные российские активы: появилось официальное решение ЕС о 50 млрд евро для Украины