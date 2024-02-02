Байден подякував лідеру ЄС за підтримку України

Президент США Джо Байден висловив вдячність президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн після того, як ЄС надав новий пакет фінансової підтримки Україні. Про це йдеться у заві Білого дому, передає УНН.

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У телефонній розмові між ними в четвер Байден високо оцінив "непохитну підтримку ЄС України".

Водночас він зазначив, що кошти "допоможуть Україні в боротьбі з російською агресією".

Президент Байден високо оцінив непохитну підтримку Європейського Союзу України, яка продовжує захищатися від російської агресії та втілювати євроатлантичні прагнення своїх громадян йдеться у повідомленні.

Фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США, яка була необхідною для зусиль України із захисту своїх людей, міст і солдатів у її боротьбі за свободу.

Нагадаємо

ЄС під час позачергового саміту в Брюсселі в четвер вирішив надати Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги.

Передумови, перегляд і арештовані російські активи: з'явилося офіційне рішення ЄС про 50 млрд євро для України