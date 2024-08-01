Киев • УНН
Президент США Джо Байден поделился фотографией освобожденных Эвана Гершковича, Алсу Курмашовой и Пола Уилана. Состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между США и россией, освобождены 24 человека.
Президент США Джо Байден опубликовал в соцсети Х фото освобожденных Эвана Гершковича, Алсу Курмашовой и Пола Уилана, передает УНН.
"Перенеся невероятные страдания и неопределенность, американцы, задержанные в России, находятся в безопасности, свободны и начали свое путешествие обратно в объятия своих семей", - говорится в сообщении Байдена.
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Напомним
В четверг, 1 августа в турецком аэропорту состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между США и россией. Среди освобожденных - журналисты, политики и другие граждане, всего 24 человека с обеих сторон.