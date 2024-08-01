Выдать россии киллера Вадима Красикова, который был приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине, в рамках обмена заключенными было непростым решением. Об этом заявил пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт, пишет DW, передает УНН.

Детали

"Правительству Германии нелегко далось это решение (выдача рф Красикова - ред.). На одной чаше весов была заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному на тюремное заключение, на другой - свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конце концов жизни невинных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных. Наши обязательства по защите немецких граждан и солидарность с США были важными мотивами", - сказал Хебештрайт.

Русская служба ВВС сообщает, что Красиков был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира посреди дня в центре Берлина.

О своем желании вернуть Красикова на родину говорил владимир путин.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники в федеральной прокуратуре Германии сообщила, что ведомство разочаровано решением выдать россии Вадима Красикова.

"Это решение не учитывает мнения родственников убитого, зато демонстрирует "чрезмерную уступчивость" в отношении владимира путина", - заявили источники издания.

СМИ сообщают, что Красиков вероятно был сотрудником секретного отдела фсб рф.

Напомним

В четверг, 1 августа в турецком аэропорту состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между США и россией. Среди освобожденных - журналисты, политики и другие граждане, всего 24 человека с обеих сторон.