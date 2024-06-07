Байден не поддержал предложение Макрона направить западные войска в Украину для учений - СМИ

Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом лидер Франции Эммануэль Макрон предложил направить западные войска вУкраину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Впрочем Байден его не поддержал. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на два источника, знакомых с ходом разговора, передает УНН.

Детали

Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

По данным издания, разговор закончился без каких-либо решений.

Как пишет POLITICO, именно Макрон лоббировал отправку войск в Украину для обучения украинцев бойцов задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус относительно такого шага.

Дополнение

Байден и Макрон не сходятся во взглядах по ряду важных вопросов: Макрон играет "показную роль" защитника европейской самодостаточности. И он призывает к таким вариантам политики в Украине, которые заставляют администрацию Байдена нервничать.

Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон