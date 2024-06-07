Байден не підтримав пропозицію Макрона направити західні війська в Україну для навчань - ЗМІ
Київ • УНН
Макрон запропонував направити західні війська в Україну для навчання військовослужбовців, але Байден висловив стурбованість з приводу можливої ескалації і відхилив цю пропозицію.
Під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Джо Байденом лідер Франції Еммануель Макрон запропонував направити західні війська в Україну для навчання військовослужбовців у зоні бойових дій. Втім Байден його не підтримав. Про це пише POLITICO із посиланням на двоє джерел, знайомих з ходом розмови, передає УНН.
Деталі
Американський президент висловив занепокоєння потенційними наслідками відправки військ із будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню і призвести до ескалації конфлікту.
За даними видання, розмова закінчилася без будь-яких рішень.
Як пише POLITICO, саме Макрон лобіював відправку військ до України для навчання українціх бійців задовго до того, як було досягнуто будь-якого консенсусу щодо такого кроку.
Доповнення
Байден і Макрон не сходяться в поглядах щодо низки важливих питань: Макрон грає "показну роль" захисника європейської самодостатності. І він закликає до таких варіантів політики в Україні, які змушують адміністрацію Байдена нервувати.
Франція хоче долучитись до навчань українських військових, а про французькі війська в Україні не йдеться - Макрон06.06.24, 22:02 • 61347 переглядiв