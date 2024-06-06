Франція хоче долучитись до навчань українських військових, а про французькі війська в Україні не йдеться - Макрон
Київ • УНН
За словами Макрона, завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх, захищати свою землю і сформувати "французьку бригаду".
Франція хоче сформувати бригаду в Україні. Йдеться про навчання українських військових. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на Le Figaro.
"Ми хочемо сформувати бригаду" в Україні, – зазначив Макрон.
"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх, захищати свою землю" і сформувати "французьку бригаду", – додав Еммануель Макрон цього четверга ввечері. Проте про французьких військових в Україні наразі не йдеться.
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"Президент України, його міністр оборони закликав усіх союзників швидше готувати солдатів", – сказав він. "Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні".
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