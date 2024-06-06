Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон

Франция хочет сформировать бригаду в Украине. Речь идет об обучении украинских военных. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

"Мы хотим сформировать бригаду" в Украине, – отметил Макрон.

"Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, обучить их, защищать свою землю" и сформировать "французскую бригаду", – добавил Эммануэль Макрон в этот четверг вечером. Однако о французских военных в Украине пока речь не идет.

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"Президент Украины, его министр обороны призвал всех союзников быстрее готовить солдат", - сказал он. "Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ-нет".

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