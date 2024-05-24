Байден намерен назначить Кению главным союзником вне НАТО

Байден заявил, что намерен объявить Кению основным союзником вне НАТО. Об этом сообщает Белый Дом, передает УНН.

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Президент Байден сегодня сообщил Конгрессу о своем намерении назначить Кению основным союзником вне НАТО, что отражает важность десятилетнего тесного сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности.

Партнерство между Соединенными Штатами и Кенией оказалось ключевым в борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности в Восточной Африке и за ее пределами. Совместные усилия направлены на борьбу с экстремистскими группами, в частности "Аш-Шабааб" и элементами ИГИЛ, действующими в регионе.

Это назначение Кении как основного союзника вне НАТО является значимым шагом и является признанием вклада страны в глобальную безопасность и стабильность. Соединенные Штаты глубоко уважают сотрудничество с Кенией в сферах международного поддержания мира, безопасности, управления кризисами, привлечения беженцев и кибербезопасности.

Это также первое определение страны Африки к югу от Сахары как главного союзника вне НАТО, что свидетельствует о растущей важности региона для международной безопасности и стабильности.

Мы сильнее, а мир безопаснее, когда Кения и Соединенные Штаты работают вместе - написал Джо Байден в X.

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