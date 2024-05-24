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Байден має намір призначити Кенію головним союзником поза НАТО

Байден має намір призначити Кенію головним союзником поза НАТО

Київ • УНН

 • 23966 перегляди

Байден повідомив Конгрес про свій намір надати Кенії статус основного союзника поза НАТО, визнаючи її внесок у глобальну безпеку і стабільність.

Байден заявив, що має намір оголосити Кенію основним союзником поза НАТО. Про це повідомляє Білий Дім, передає УНН.

Деталі

Президент Байден сьогодні повідомив Конгрес про свій намір призначити Кенію основним союзником поза НАТО, що відображає важливість десятилітньої тісної співпраці між двома країнами в сфері безпеки.

Партнерство між Сполученими Штатами та Кенією виявилося ключовим у боротьбі з тероризмом та забезпеченні стабільності в Східній Африці та за її межами. Спільні зусилля спрямовані на боротьбу з екстремістськими групами, зокрема "Аш-Шабааб" та елементами ІДІЛ, що діють у регіоні.

Це призначення Кенії як основного союзника поза НАТО є значущим кроком і є визнанням внеску країни у глобальну безпеку та стабільність. Сполучені Штати глибоко поважають співпрацю з Кенією у сферах міжнародного підтримання миру, безпеки, управління кризами, залучення біженців та кібербезпеки.

Це також перше визначення країни Африки на південь від Сахари як головного союзника поза НАТО, що свідчить про зростаючу важливість регіону для міжнародної безпеки та стабільності.

Ми сильніші, а світ безпечніший, коли Кенія та Сполучені Штати працюють разом 

– написав Джо Байден у X.

Адміністрацію Байдена розкритикували за відправку зброї Кенії, а не Україні22.05.24, 06:22 • 30150 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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