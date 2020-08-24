Автор победного гола в финале ЛЧ: "ПСЖ" провел великолепный матч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Французский полузащитник “Баварии” Кингсли Коман прокомментировал победу клуба над “ПСЖ” (1:0) в финале Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Я очень счастлив. Невероятный вечер и для клуба, и для всех наших болельщиков. Разумеется, я хотел провести хорошую игру, но дело не в моем парижском прошлом, а в том, что я полностью баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль “ПСЖ”, потому что я родом из Парижа. Немного больно за них, но, как я уже сказал, я полностью член клуба “Бавария”, — отметил Коман.
Также автор гола рассказал о плане на игру с парижанами.
“Мы пытались с самого начала взять игру под свой контроль. Соперник контратаковал, но мы в любом случае понимали, что подобные их начинания будут таить в себе большую опасность. „ПСЖ“ провел великолепный матч, мы тоже. Это был суперфинал”, — подчеркнул француз.
Напомним, что “Бавария” благодаря голу Комана выиграла третий турнир за сезон.