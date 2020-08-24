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Автор переможного голу в фіналі ЛЧ: "ПСЖ" провів чудовий матч

Київ • УНН

 • 10894 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Французький півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман прокоментував перемогу клубу над "ПСЖ" (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Автор переможного голу в фіналі ЛЧ: "ПСЖ" провів чудовий матч

“Я дуже щасливий. Неймовірний вечір і для клубу, і для всіх наших уболівальників. Зрозуміло, я хотів провести хорошу гру, але справа не в моєму паризькому минулому, а в тому, що я на сто відсотків баварець. І я був налаштований на перемогу. Але в той же час мені шкода “ПСЖ”, тому що я родом з Парижа. Трохи боляче за них, але, як я вже сказав, я на сто відсотків член клубу “Баварія”, — наголосив Коман.

Також автор голу розповів про план на гру з парижанами.

“Ми намагалися з самого початку взяти гру під свій контроль. Суперник контратакував, але ми в будь-якому випадку розуміли, що подібні їхні починання будуть таїти в собі велику небезпеку. „ПСЖ“ провів чудовий матч, ми теж. Це був суперфінал”, — підкреслив француз.

Нагадаємо, що “Баварія” завдяки голу Комана виграла третій турнір за сезон.

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