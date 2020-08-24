Автор переможного голу в фіналі ЛЧ: "ПСЖ" провів чудовий матч

“Я дуже щасливий. Неймовірний вечір і для клубу, і для всіх наших уболівальників. Зрозуміло, я хотів провести хорошу гру, але справа не в моєму паризькому минулому, а в тому, що я на сто відсотків баварець. І я був налаштований на перемогу. Але в той же час мені шкода “ПСЖ”, тому що я родом з Парижа. Трохи боляче за них, але, як я вже сказав, я на сто відсотків член клубу “Баварія”, — наголосив Коман.

Також автор голу розповів про план на гру з парижанами.

“Ми намагалися з самого початку взяти гру під свій контроль. Суперник контратакував, але ми в будь-якому випадку розуміли, що подібні їхні починання будуть таїти в собі велику небезпеку. „ПСЖ“ провів чудовий матч, ми теж. Це був суперфінал”, — підкреслив француз.

Нагадаємо, що “Баварія” завдяки голу Комана виграла третій турнір за сезон.