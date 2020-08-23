"Баварія" завдала поразки "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів

В середині тайму команди обмінялися гольовими моментами — на удари Неймара сейви здійснив Нойєр, а Роберт Левандовскі поцілив у штангу. Далі чудові нагоди аби відзначитися втратили Ді Марія та Неймар.

Єдине взяття воріт у грі відбулося на 59 хвилині. Автором голу став колишній футболіст парижан Кінгслі Коман. Він головою замкнув навіс Кімміха — 1:0.

Примітно, що парижани провели свій дебютний фінал Ліги чемпіонів, а “Баварія” — 13-й. Також додамо, “Баварія” виграла трофей в шостий раз і наздогнала “Ліверпуль”. Більше перемог тільки на рахунку “Реала” (13) і “Мілана” (7).