"Баварія" завдала поразки "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. “Баварія” та “Парі Сен-Жермен” провели фінальну зустріч Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
В середині тайму команди обмінялися гольовими моментами — на удари Неймара сейви здійснив Нойєр, а Роберт Левандовскі поцілив у штангу. Далі чудові нагоди аби відзначитися втратили Ді Марія та Неймар.
Єдине взяття воріт у грі відбулося на 59 хвилині. Автором голу став колишній футболіст парижан Кінгслі Коман. Він головою замкнув навіс Кімміха — 1:0.
Примітно, що парижани провели свій дебютний фінал Ліги чемпіонів, а “Баварія” — 13-й. Також додамо, “Баварія” виграла трофей в шостий раз і наздогнала “Ліверпуль”. Більше перемог тільки на рахунку “Реала” (13) і “Мілана” (7).