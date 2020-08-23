"Бавария" нанесла поражение "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. “Бавария” и “Пари Сен-Жермен” провели финальную встречу Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В середине тайма команды обменялись голевыми моментами — на удары Неймара сейвы совершил Нойер, а Роберт Левандовски попал в штангу. Далее прекрасные возможности чтобы отличиться упустили Ди Мария и Неймар.
Единственное взятие ворот в игре произошло на 59 минуте. Автором гола стал бывший футболист парижан Кингсли Коман. Он головой замкнул навес Киммиха — 1:0.
Примечательно, что парижане провели свой дебютный финал Лиги чемпионов, а “Бавария” — 13-й.
Также добавим, “Бавария” выиграла трофей в шестой раз и догнала “Ливерпуль”. Больше побед только на счету “Реала” (13) и “Милана” (7).