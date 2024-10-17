Автомобиль столкнулся с грузовиком в Винницкой области: 6 погибших, среди них 2 детей

В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли 6 человек, в том числе 2 детей, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло в 17:35 накануне в селе Писаревка Винницкого района.

"В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 6 человек (из них 2 ребенка) и 1 человек пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Для деблокации привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

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