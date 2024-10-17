Автівка зіткнулася з вантажівкою на Вінниччині: 6 загиблих, серед них 2 дітей
Київ • УНН
У селі Писарівка Вінницького району сталася смертельна аварія за участю легкового та вантажного автомобілів. Загинуло 6 осіб, включаючи 2 дітей, 1 особа постраждала. На місці працювали рятувальники ДСНС.
У Вінницькій області зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, загинуло 6 людей, у тому числі 2 дітей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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ДТП сталася о 17:35 напередодні у селі Писарівка Вінницького району.
"Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 6 осіб (з них 2 дитини) та 1 особа постраждала", - повідомили у ДСНС.
Для деблокації залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
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