Автомобиль разработчика целеуказателей для ракет взорвался в москве: сам владелец находится в командировке
Киев • УНН
В москве взорвался автомобиль Land Cruiser 200 Prado, принадлежащий 41-летнему доктору физико-математических наук, разработчику целеуказателей для дальнобойных ракет. Владелец авто, специалист московского НИИ "Полюс", находится в командировке.
Утром в понедельник, 1 декабря, в москве взорвался автомобиль разработчика целеуказателей для дальнобойных ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
Инцидент произошел на территории т.н. "новой москвы" (земли, присоединенные к российской столице в ходе самого масштабного проекта расширения территории москвы за всю историю административно-территориального деления города - ред.).
В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла, а сам автомобиль охватило сильное пламя. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники российского мчс, но автомобиль Land Cruiser 200 Prado полностью выгорел.
По данным российских "СМИ", владельцем авто является 41-летний доктор физико-математических наук, специалист в области квантовой электроники московского НИИ "Полюс" им. Стельмаха. В настоящее время мужчина находится в служебной командировке в одной из стран Юго-Восточной Азии.
Вышеупомянутый НИИ занимается разработкой лазерных дальномеров, целеуказателей для высокоточного оружия, в том числе ракет. Из-за российско-украинской войны научно-исследовательский институт находится под санкциями США и ЕС.
