Автомобиль разработчика целеуказателей для ракет взорвался в москве: сам владелец находится в командировке

Эксклюзив
12:41 • 1708 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 9376 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 12679 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 22246 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 16253 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 27110 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36333 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49081 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41643 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42969 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
Каждая боевая бригада получит прогнозируемое количество новобранцев - Палиса1 декабря, 03:37 • 5018 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 13916 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 6334 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 9578 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 11977 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 3128 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 12230 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 22256 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 27120 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 71460 просмотра
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 4288 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 9994 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 71460 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 53667 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 69977 просмотра
Автомобиль разработчика целеуказателей для ракет взорвался в москве: сам владелец находится в командировке

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В москве взорвался автомобиль Land Cruiser 200 Prado, принадлежащий 41-летнему доктору физико-математических наук, разработчику целеуказателей для дальнобойных ракет. Владелец авто, специалист московского НИИ "Полюс", находится в командировке.

Автомобиль разработчика целеуказателей для ракет взорвался в москве: сам владелец находится в командировке

Утром в понедельник, 1 декабря, в москве взорвался автомобиль разработчика целеуказателей для дальнобойных ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Инцидент произошел на территории т.н. "новой москвы" (земли, присоединенные к российской столице в ходе самого масштабного проекта расширения территории москвы за всю историю административно-территориального деления города - ред.).

В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла, а сам автомобиль охватило сильное пламя. Для тушения пожара на место прибыли сотрудники российского мчс, но автомобиль Land Cruiser 200 Prado полностью выгорел.

По данным российских "СМИ", владельцем авто является 41-летний доктор физико-математических наук, специалист в области квантовой электроники московского НИИ "Полюс" им. Стельмаха. В настоящее время мужчина находится в служебной командировке в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Вышеупомянутый НИИ занимается разработкой лазерных дальномеров, целеуказателей для высокоточного оружия, в том числе ракет. Из-за российско-украинской войны научно-исследовательский институт находится под санкциями США и ЕС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что заместитель главнокомандующего вмф рф михаил гудков, отвечавший за действия морской пехоты страны-агрессора на войне против Украины, погиб в Курской области.

Евгений Устименко

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Техника
Война в Украине
Курская область
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина