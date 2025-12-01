Авто розробника цілевказівників для ракет вибухнуло у москві: сам власник знаходиться у відрядженні

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 1822 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 9668 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 12825 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 22503 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 16359 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 27286 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36381 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49110 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41661 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42988 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
99%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кожна бойова бригада отримає прогнозовану кількість новобранців - Паліса1 грудня, 03:37 • 5258 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 14072 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 6614 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 10003 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 12233 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 3350 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 12428 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 22503 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 27286 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Париж
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 4418 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 10168 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71629 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 53729 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 70040 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
The Guardian

Авто розробника цілевказівників для ракет вибухнуло у москві: сам власник знаходиться у відрядженні

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У москві вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado, що належить 41-річному доктору фізико-математичних наук, розробнику цілевказівників для далекобійних ракет. Власник авто, фахівець московського НДІ "Полюс", перебуває у відрядженні.

Авто розробника цілевказівників для ракет вибухнуло у москві: сам власник знаходиться у відрядженні

Вранці в понеділок, 1 грудня, у москві вибухнув автомобіль розробника цілевказівників для далекобійних ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Інцидент стався на території т.зв. "нової москви" (землі, приєднані до російської столиці в ході наймасштабнішого проєкту розширення території москви за всю історію адміністративно-територіального поділу міста – ред.).

В результаті вибуху в декількох квартирах вибило скло, а сам автомобіль охопило сильне полум'я. Для гасіння пожежі на місце прибули працівники російського мнс, але автомобіль Land Cruiser 200 Prado повністю вигорів.

За даними російських "змі", власником авто є 41-річний доктор фізико-математичних наук, фахівець у галузі квантової електроніки московського НДІ "Полюс" ім. Стельмаха. Наразі чоловік перебуває у службовому відрядженні в одній із країн Південно-Східної Азії.

Вищезгаданий НДІ займається розробкою лазерних далекомірів, цілевказівників для високоточної зброї, в тому числі ракет. Через російсько-українську війну науково-дослідний інститут знаходиться під санкціями США та ЄС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що заступник головнокомандувача вмф рф михайло гудков, який відповідав за дії морської піхоти країни-агресора на війні проти України, загинув у курській області.

Євген Устименко

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Курська область
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна