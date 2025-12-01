Авто розробника цілевказівників для ракет вибухнуло у москві: сам власник знаходиться у відрядженні
Київ • УНН
У москві вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado, що належить 41-річному доктору фізико-математичних наук, розробнику цілевказівників для далекобійних ракет. Власник авто, фахівець московського НДІ "Полюс", перебуває у відрядженні.
Деталі
Інцидент стався на території т.зв. "нової москви" (землі, приєднані до російської столиці в ході наймасштабнішого проєкту розширення території москви за всю історію адміністративно-територіального поділу міста – ред.).
В результаті вибуху в декількох квартирах вибило скло, а сам автомобіль охопило сильне полум'я. Для гасіння пожежі на місце прибули працівники російського мнс, але автомобіль Land Cruiser 200 Prado повністю вигорів.
За даними російських "змі", власником авто є 41-річний доктор фізико-математичних наук, фахівець у галузі квантової електроніки московського НДІ "Полюс" ім. Стельмаха. Наразі чоловік перебуває у службовому відрядженні в одній із країн Південно-Східної Азії.
Вищезгаданий НДІ займається розробкою лазерних далекомірів, цілевказівників для високоточної зброї, в тому числі ракет. Через російсько-українську війну науково-дослідний інститут знаходиться під санкціями США та ЄС.
