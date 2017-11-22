Автобус с пассажирами перевернулся в Луганской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня около 3:40 утра в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что на автодороге "Северодонецк-Новоайдар" произошло ДТП с пострадавшими Об этом УНН сообщили в пресс-службе Северодонецкого отдела полиции.
“Прибывшие на место ДТП правоохранители установили, что 55-летний водитель, житель Харькова, управляя микроавтобусом „Mercedes Sprinter“, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, вследствие чего транспортное средство перевернулось. На момент аварии в микроавтобусе находилось 11 пассажиров”, — говорится в сообщении.
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В результате ДТП получили травмы 5 человек. Пострадавших женщину и двух мужчин госпитализированы в больницы г.Северодонецк, еще две женщины от госпитализации отказались.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.
Напомним, 22 ноября во Львовской области туристический автобус попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека.
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