Туристичний автобус потрапив у ДТП на Львівщині: двоє загиблих, троє постраждалих

“Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинули 48-річний водій легковика та його 49-річна пасажирка. Ще троє пасажирів „Peugeot“ отримали травми, двоє з них у важкому стані госпіталізовані”, — повідомили в поліції.

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Загалом на момент зіткнення в автобусі перебувало 48 осіб. Попередньо встановлено, що ніхто з них не постраждав.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Нагадаємо, смертельна ДТП трапилася сьогодні на Дніпропетровщині. Загинуло четверо осіб, серед яких підлітки.