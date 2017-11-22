Туристичний автобус потрапив у ДТП на Львівщині: двоє загиблих, троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні вранці на трасі “Київ-Чоп” туристичний автобус зіткнувся з легковиком “Peugeot” польської реєстрації. Внаслідок аварії загинуло двоє людей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
“Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинули 48-річний водій легковика та його 49-річна пасажирка. Ще троє пасажирів „Peugeot“ отримали травми, двоє з них у важкому стані госпіталізовані”, — повідомили в поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненщині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє в лікарні
Загалом на момент зіткнення в автобусі перебувало 48 осіб. Попередньо встановлено, що ніхто з них не постраждав.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У лікарні померла п’ята жертва смертельної ДТП на Закарпатті
Нагадаємо, смертельна ДТП трапилася сьогодні на Дніпропетровщині. Загинуло четверо осіб, серед яких підлітки.