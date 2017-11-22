Туристический автобус попал в ДТП во Львовской области: двое погибших, трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня утром на трассе “Киев-Чоп” туристический автобус столкнулся с легковушкой “Peugeot” польской регистрации. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львивской области, передает УНН.
“В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли 48-летний водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров „Peugeot“ получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы”, — сообщили в полиции.
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Всего на момент столкновения в автобусе находилось 48 человек. Предварительно установлено, что никто из них не пострадал.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня в Днепропетровской области. Погибли четыре человека, среди которых подростки.