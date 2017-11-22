Автобус з пасажирами перекинувся на Луганщині, є постраждалі

“Прибувши на місце ДТП правоохоронці встановили, що 55-річний водій, мешканець м. Харкова, керуючи мікроавтобусом „Mercedes Sprinter“, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини в наслідок чого транспортний засіб перекинувся. На момент аварії у мікроавтобусі знаходилось 11 пасажирів” — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ДТП травмувалися 5 людей. Постраждалих жінку та двох чоловіків госпіталізовано до лікарень м. Сєвєродонецьк, ще дві жінки від госпіталізації відмовились.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

Нагадаємо, 22 листопада у Львівській області туристичний автобус потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей.

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