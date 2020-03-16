Австрия ввела ограничения для общественной жизни из-за коронавируса

КИЕВ. 16 марта. УНН. Австрия с понедельника переводит общественную жизнь на "аварийный режим", чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. В стране вступил в силу пакет мер правительства по защите населения от заражения, который ограничивает передвижение граждан в общественном пространстве, передает УНН со ссылкой на AP.