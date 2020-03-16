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Австрия ввела ограничения для общественной жизни из-за коронавируса

Австрия ввела ограничения для общественной жизни из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15491 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Австрия с понедельника переводит общественную жизнь на "аварийный режим", чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. В стране вступил в силу пакет мер правительства по защите населения от заражения, который ограничивает передвижение граждан в общественном пространстве, передает УНН со ссылкой на AP.

Так, стало известно, что власти страны закрывают до 22 марта магазины одежды, мебели, бытовой техники, детских товаров, ювелирных изделий, парикмахерские салоны, спортивные залы. Открытыми останутся только объекты жизненно важного поставки: супермаркеты, аптеки, заправки, почта, банки, прачечные, центры мобильной связи. Со вторника будут закрыты рестораны, бары и кафе, кроме службы доставки еды. Храмы отменяют общественные церковные службы, крещение и венчание.

Занятия во всех учебных заведениях переводятся на дистанционный режим до 12 апреля. Некоторые детские сады и школы будут открыты для ухода за детьми, чьи родители находятся на службе. Ограничения не касаются работы общественного транспорта и органов государственного управления.

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Как сообщило Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, эти меры принимаются с целью не допустить дальнейшего инфицирования населения. В настоящее время в Австрии коронавирусом заразились 860 человек, шесть человек выздоровели, один умер. В воскресенье в Вене была зарегистрирована еще одна смерть пожилого пациента, у которого было подозрение на заражение коронавирусом.

Правительство страны рекомендует австрийцам находиться в домашней самоизоляции и выходить на улицу только в трех случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами и в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами и лекарствами. Прогулки на улице разрешены в одиночку или вместе с проживающими в одной квартире людьми.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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