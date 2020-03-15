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Канцлер Австрії: коронавірус - найбільший виклик з часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Коронавірус нового типу став для Австрії найбільшим викликом з часів Другої світової війни. Про це заявив в суботу канцлер країни Себастьян Курц, передає УНН.

“Ми стоїмо перед найбільшим викликом в Австрії з часів Другої світової війни. Зараз треба рятувати життя людей. Крім того, треба рятувати нашу економіку і наші робочі місця”, — сказав він в ефірі національного телеканалу.

Раніше Курц повідомив, що з 16 березня країна переходить на аварійний режим, а контакти в суспільстві будуть зведені до мінімуму, щоб не допустити поширення вірусу. Він також закликав громадян країни не виходити з дому без крайньої необхідності.

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Австрійська влада для мінімізації наслідків заборонила до квітня проведення великих масових заходів. Адміністрації центральних музеїв, театрів, кіно, нічних клубів і спортивних об’єктів оголосили про закриття майданчиків до 3 квітня відповідно до указу уряду. Заняття у всіх навчальних закладах переводяться на віддалений режим до 12 квітня.

Крім того, з 16 березня Австрія закриває торгові точки, за винятком продуктових магазинів, аптек і заправок, і обмежує час роботи ресторанів до 15:00. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в республіці становить 655. Одна людина померла, шестеро одужали.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр закликав українців не подорожувати між містами України через коронавірус.

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