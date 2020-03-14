КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рівень підготовки України до ймовірного поширення коронавірусу в межах держави. Про це він розповів у своєму зверненні, яке опублікував у суботу, 14 березня, пізно ввечері, передає УНН.