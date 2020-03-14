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Шмигаль розповів про рівень підготовки України до ймовірного поширення коронавірусу

Шмигаль розповів про рівень підготовки України до ймовірного поширення коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рівень підготовки України до ймовірного поширення коронавірусу в межах держави. Про це він розповів у своєму зверненні, яке опублікував у суботу, 14 березня, пізно ввечері, передає УНН.

“Ми передали в лікарні мільйони масок, ми передали і закуповуємо сотні тисяч тестів, експрес тестів. Ми запускаємо в допомогу до лікарень пересувні лабораторії по території України. Ми ведемо перемовини з найбільшими виробниками і дистиб’юторами мережі аптек. Ми маємо забезпечити кожного усім необхідним, що дасть змогу знизити ризик зараження”, — сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що Кабмін вже виділив 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту. “Ще 500 млн гривень може бути виділено на закупівлю медичного обладнання в разі потреби”, — додав він.

Шмигаль додав, що Україна вже має готові 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах. “Самовіддано працюють понад 2 тис. лікарів та 5 тис. працівників середнього медичного персоналу”, — сказав він.

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Попри це, він нагадав, що багато залежить саме від кожної окремої людини: дотримання особистої гігієни, вчасна самоізоляція, вчасне звернення до сімейних лікарів, турбота про рідних і близьких.

Він також закликав керівників підприємств запровадити для своїх співробітників, наскільки це можливо, дистанційну роботу.

“Особливу турботу ми маємо проявити до людей похилого віку — вони найбільш вразливі до хвороби. Подзвоніть своїм близьким, поцікавтесь як у них справи, підтримайте їх”, — додав Шмигаль.

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Він зазначив, що коронавірус одна з найсерйозніших проблем, яка постала перед Україною та світом.

Раніше Прем’єр-міністр закликав українців не подорожувати між містами України через коронавірус.

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