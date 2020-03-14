Шмыгаль рассказал об уровне подготовки Украины к возможному распространению коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об уровне подготовки Украины к возможному распространение коронавируса в пределах государства. Об этом он рассказал в своем обращении, которое опубликовал в субботу, 14 марта, поздно вечером, передает УНН.
“Мы передали в больницы миллионы масок, мы передали и закупаем сотни тысяч тестов, экспресс тестов. Мы запускаем для помощи больницам передвижные лаборатории по территории Украины. Мы ведем переговоры с крупнейшими производителями и дистибьюторамы сети аптек. Мы должны обеспечить каждого всем необходимым, что позволит снизить риск заражения”, — сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что Кабмин уже выделил 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. “Еще 500 млн гривен может быть выделено на закупку медицинского оборудования в случае необходимости”, — добавил он.
Шмыгаль добавил, что Украина уже имеет готовые 12 тыс. мест в инфекционных стационарах. “Самоотверженно работают более 2 тыс. врачей и 5 тыс. работников среднего медицинского персонала”, — сказал он.
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Несмотря на это, он напомнил, что многое зависит именно от каждого отдельного человека: соблюдение личной гигиены, своевременная самоизоляция, своевременное обращение к семейным врачам, забота о родных и близких.
Он также призвал руководителей предприятий ввести для сотрудников, насколько это возможно, дистанционную работу.
“Особую заботу мы должны проявить к пожилым людям — они наиболее уязвимы к болезни. Позвоните своим близким, поинтересуйтесь как у них дела, поддержите их”, — добавил Шмыгаль.
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Он отметил, что коронавирус одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед Украиной и миром.
Ранее премьер-министр призвал украинцев не путешествовать между городами Украины из-за коронавируса.