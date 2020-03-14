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У МОЗ закликали посилити захист літніх людей під час карантину

У МОЗ закликали посилити захист літніх людей під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Літні люди мають найвищий рівень ризику зараженням коронавірусом, а тому потребують особливого захисту під час карантину. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, пише УНН з посиланням на прес-центр МОЗ.

“Сьогодні (13 березня) під час засідання комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації було обговорено багато важливих питань, серед яких продовження медреформи та ситуація навколо поширення коронавірусу в Україні. Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків”, — йдеться у заяві Міністра охорони здоров’я України Іллі Ємця.

“Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики. Я також закликаю усіх громадян у цей період бути особливо свідомими: літні батьки зараз найбільше потребують уваги та турботи. Забезпечте їх усім необхідним, аби мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину”, — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

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