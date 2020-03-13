Епідемія коронавірусу: Президент закликав роботодавців дозволити людям працювати дистанційно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав роботодавців дозволити працівникам працювати дистанційно, особливо тим, у кого є діти. Про це він сказав під час звернення до українців у зв'язку із ситуацією з коронавірусом, передає УНН.
“Особисто від мене прохання до керівників підприємств — по можливості дозвольте своїм працівникам працювати вдома, дистанційно. Особливо мова про тих, у кого є діти й немає з ким їх залишити через карантин у школах та дитячих садочках”, — зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче прописати у законопроекті, який ініціює для розгляду на позачерговій сесії Верховної Ради, право і можливість працювати дистанційно на період введення карантинних заходів в країні.
Як раніше повідомляв УНН, з 12 березня в Україні запроваджується карантин для протидії коронавірусу.