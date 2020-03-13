МОЗ хоче на законодавчому рівні дозволити роботу з дому на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я хоче прописати у законопроекті, який ініціює для розгляду на позачерговій сесії Верховної Ради, право і можливість працювати дистанційно на період введення карантинних заходів в країні. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Щодо громадського транспорту: у тому числі метро і тому подібне - то Міністерство охорони здоров’я вже давно видало рекомендації роботодавцям і всім суб’єктам господарювання старатись на цей період перевести людей при можливості на дистанційну роботу. Таке право ми хочемо навіть зараз прописати у законопроекті, які ми ініціюємо для розгляду на позачерговій сесії Верховної Ради, де узаконити в кодексі законів про право на працю і можливість працювати дистанційно на період введення карантинних заходів для того, щоб унеможливити будь-які спекуляції стосовно цієї теми", - сказав Ляшко.
З його слів, карантин вводиться для того, щоб зменшити кількість пересувань на території міста або населеного пункту.
"Я всіх закликаю при можливості – якщо ви їдете 2,3, 4 зупинки – краще зараз пройтись пішки", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Фонд соцстраху компенсує українцям втрачений заробіток за час лікування респіраторних хвороб.