Канцлер Австрии: коронавирус - самый большой вызов со времен Второй мировой войны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100219 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103384 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104435 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113059 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100784 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105263 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106646 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Канцлер Австрии: коронавирус - самый большой вызов со времен Второй мировой войны

Канцлер Австрии: коронавирус - самый большой вызов со времен Второй мировой войны

Киев  •  УНН

 • 14108 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Коронавирус нового типа стал для Австрии самым большим вызовом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в субботу канцлер страны Курц, передает УНН.

“Мы стоим перед самым большим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места”, — сказал он в эфире национального телеканала.

Ранее Курц сообщил, что с 16 марта страна переходит на аварийный режим, а контакты в обществе будут сведены к минимуму, чтобы не допустить распространения вируса. Он также призвал граждан страны не выходить из дома без крайней необходимости.

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Австрийские власти для минимизации последствий запретила до апреля проведения массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кино, ночных клубов и спортивных объектов объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех учебных заведениях переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, и ограничивает время работы ресторанов до 15:00. Число подтвержденных случаев заражения коронавируса в республике составляет 655. Один человек умер, шестеро выздоровели.

Напомним, Премьер-министр призвал украинцев не предпринимать никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.

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