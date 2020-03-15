Канцлер Австрии: коронавирус - самый большой вызов со времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Коронавирус нового типа стал для Австрии самым большим вызовом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в субботу канцлер страны Курц, передает УНН.
“Мы стоим перед самым большим вызовом в Австрии со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей. Кроме того, надо спасать нашу экономику и наши рабочие места”, — сказал он в эфире национального телеканала.
Ранее Курц сообщил, что с 16 марта страна переходит на аварийный режим, а контакты в обществе будут сведены к минимуму, чтобы не допустить распространения вируса. Он также призвал граждан страны не выходить из дома без крайней необходимости.
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Австрийские власти для минимизации последствий запретила до апреля проведения массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кино, ночных клубов и спортивных объектов объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех учебных заведениях переводятся на удаленный режим до 12 апреля.
Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, и ограничивает время работы ресторанов до 15:00. Число подтвержденных случаев заражения коронавируса в республике составляет 655. Один человек умер, шестеро выздоровели.
Напомним, Премьер-министр призвал украинцев не предпринимать никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.