Австрія ввела обмеження для суспільного життя через коронавірус

Так, стало відомо, що влада країни закриває до 22 березня магазини одягу, меблів, побутової техніки, дитячих товарів, ювелірних виробів, перукарські салони, спортивні зали. Відкритими залишаться лише об’єкти життєво важливого постачання: супермаркети, аптеки, заправки, пошта, банки, пральні, центри мобільного зв’язку. З вівторка будуть закриті ресторани, бари і кафе, крім служби доставки їжі. Храми скасовують громадські церковні служби, хрещення і вінчання.

Заняття у всіх навчальних закладах переводяться на дистанційний режим до 12 квітня. Деякі дитячі садки та школи будуть відкриті для догляду за дітьми, чиї батьки перебувають на службі. Обмеження не торкаюся роботу громадського транспорту і органів державного управління.

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Як повідомило Міністерство соціальних справ, охорони здоров’я, захисту прав споживачів Австрії, ці заходи вживаються з метою не допустити подальшого інфікування населення. В даний час в Австрії коронавірусом заразилися 860 осіб, шість осіб одужали, один помер. У неділю у Відні була зареєстрована ще одна смерть літнього пацієнта, у якого була підозра на зараження коронавірусом.

Уряд країни рекомендує австрійцям перебувати в домашній самоізоляції і виходити на вулицю тільки в трьох випадках: для виконання невідкладної професійної діяльності, за продуктами і в аптеку, для допомоги людям, які не можуть самі забезпечити себе продуктами і ліками. Прогулянки на вулиці дозволені поодинці або разом з проживаючими в одній квартирі людьми.

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.