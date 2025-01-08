Австрия получит временного канцлера перед возможным приходом ультраправых
Киев • УНН
Министр иностранных дел Шалленберг станет временным канцлером Австрии после отставки Нехаммера. Ультраправая FPÖ начнет переговоры о формировании нового правительства под руководством Герберта Кикля.
Министр иностранных дел Австрии, Шалленберг станет временным канцлером страны до вступления в должность следующего правительства. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Шалленберг из правоцентристской Австрийской народной партии (ÖVP) займет пост канцлера в пятницу после отставки Карла Нехаммера в связи с провалом коалиционных переговоров между основными партиями Вены. Как пишет Politico, новые переговоры, возглавляемые ультраправой Партией свободы (FPÖ), должны начаться в ближайшие дни.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен «доверит» Шалленбергу должность главы правительства, сообщили агентству APA в канцелярии президента.
Шалленберг будет и главой МИД канцлером до вступления в должность следующего правительства.
Основные партии сначала отнеслись к FPÖ, которая получила наибольшее количество мест на выборах в сентябре прошлого года, прохладно. Но после того как на прошлой неделе переговоры между основными партиями провалились, Ван дер Беллен в понедельник поручил главе ультраправых Герберту Киклу сформировать новое правительство.
Если Кикль, который, как ожидается, сблизится с кремлем и будет проводить жесткую политику в таких областях, как миграция, успешно сформирует правительство, то он станет новым канцлером Австрии и первым ультраправым лидером в стране с момента окончания Второй мировой войны.
Канцлер Австрии уходит в отставку после провала коалиционных переговоров4 янв. 2025, 18:55 • 42171 просмотр