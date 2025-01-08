Австрія отримає тимчасового канцлера перед можливим приходом ультраправих
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Шалленберг стане тимчасовим канцлером Австрії після відставки Нехаммера. Ультраправа FPÖ розпочне переговори про формування нового уряду під керівництвом Герберта Кікля.
Міністр закордонних справ Австрії, Шалленберг стане тимчасовим канцлером країни до вступу на посаду наступного уряду. Про це пише Politico, передає УНН.
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Шалленберг із правоцентристської Австрійської народної партії (ÖVP) обійме посаду канцлера в п'ятницю після відставки Карла Нехаммера у зв'язку з провалом коаліційних переговорів між основними партіями Відня. Як пише Politico, нові переговори, очолювані ультраправою Партією свободи (FPÖ), мають розпочатися найближчими днями.
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен "довірить" Шалленбергу посаду глави уряду, повідомили агентству APA в канцелярії президента.
Шалленберг буде і главою МЗС канцлером до вступу на посаду наступного уряду.
Основні партії спочатку поставилися до FPÖ, яка отримала найбільшу кількість місць на виборах у вересні минулого року, прохолодно. Але після того як минулого тижня переговори між основними партіями провалилися, Ван дер Беллен у понеділок доручив голові ультраправих Герберту Кіклу сформувати новий уряд.
Якщо Кікль, який, як очікується, зблизиться з кремлем і проводитиме жорстку політику в таких галузях, як міграція, успішно сформує уряд, то він стане новим канцлером Австрії і першим ультраправим лідером у країні з моменту закінчення Другої світової війни.
Канцлер Австрії йде у відставку після провалу коаліційних переговорів04.01.25, 20:55 • 42469 переглядiв