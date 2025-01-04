Канцлер Австрії йде у відставку після провалу коаліційних переговорів

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що піде з посади глави уряду і голови консервативної Народної партії після того, як не зміг сформувати коаліційний уряд, передає УНН.

"Угода з важливих основних питань виявилася неможливою", - сказав Нехаммер у заяві на X.

"Я піду з посади канцлера, а також лідера Народної партії найближчими днями і сприятиму впорядкованій передачі влади".

Додамо

Як пише Bloomberg, коаліційні переговори після вересневих виборів звузилися до перемовин між консерваторами та соціал-демократами в суботу після того, як ліберальна NEOS відмовилася від переговорів раніше цього тижня. Згодом Негаммер заявив у суботу, що він також припиняє переговори з соціалістами.