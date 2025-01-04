Канцлер Австрии уходит в отставку после провала коалиционных переговоров

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что уйдет с поста главы правительства и председателя консервативной Народной партии после того, как не смог сформировать коалиционное правительство, передает УНН.

"Соглашение по важным основным вопросам оказалось невозможным", — сказал Нехаммер в заявлении на X.

"Я уйду с поста канцлера, а также лидера Народной партии в ближайшие дни и буду способствовать упорядоченной передаче власти".

Добавим

Как пишет Bloomberg, коалиционные переговоры после сентябрьских выборов сузились до переговоров между консерваторами и социал-демократами в субботу после того, как либеральная NEOS отказалась от переговоров ранее на этой неделе. Впоследствии Нехаммер заявил в субботу, что он также прекращает переговоры с социалистами.